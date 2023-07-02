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В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +25 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике облачно, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.

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