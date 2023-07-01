В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности: не поджигайте сухую траву; не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; е заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя; не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках, - сообщает пресс-служба РАЛХ.
Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортале Бурятии.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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