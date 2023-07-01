Проезд по улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть к 1 сентября





По информации подрядчика для этого есть все материалы.На сегодня на участке завершены работы по переустройству сетей водопровода длинной 72 метра и диаметром 250 мм под проезжей частью.Проложено 202 метра трубопровода на основном ходу моста, установлено 11 колодцев. Произведена сборка эстакады №2 и выполняются работы по монтажу трубопровода теплосетей диаметром 250.