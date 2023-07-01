Проезд по улице Трубачеева в Улан-Удэ обещают открыть к 1 сентября

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников провёл выездное совещание, на котором подрядчик доложил о необходимости перенести срок открытия транспортного движения по улице Трубачеева. Это связано с большим количеством неучтённых сетей, что привело к увеличению объёма работ. Ранее сообщалось об открытии движения 1 июля, сейчас обещают завершить работы к 1 сентября.
В настоящее время на Трубачеева продолжаются работы по устройству водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сообщили в министерстве транспорта республики.
- В очередной раз просмотрел ход работ, выявлено достаточно большое количество коммуникаций, которых просто не было в трассировке. Это аварийные участки теплотрасс, канализаций, ливнёвки поэтому приходится работать как говорится с «чистого листа». Проектировщики корректируют документацию - подрядчик отрабатывает. Учитывая то, что трафик транспортных средств по городу снижен, по данным комитета по транспорту он составляет примерно 35% от существующих, было принято решение продлить срок закрытия данного участка улицы Трубачеева до 1 сентября. Это позволит качественно выполнить все работы: убрать то, что уже не функционирует, а действующие коммуникации отремонтировать. Понимаем, что в любом случае это создаёт неудобства, однако к началу учебного сезона, когда увеличится количество машин улица Трубачеева полностью будет открыта и развязка Трубачеева – Сахьяновой - Ключевская будет работать, - отметил Евгений Луковников.
По информации подрядчика для этого есть все материалы.
На сегодня на участке завершены работы по переустройству сетей водопровода длинной 72 метра и диаметром 250 мм под проезжей частью.
Проложено 202 метра трубопровода на основном ходу моста, установлено 11 колодцев. Произведена сборка эстакады №2 и выполняются работы по монтажу трубопровода теплосетей диаметром 250.