Из Бурятии в Иркутск отправили мусор на переработку

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Это картон, пластиковые бутылки, целлофан и алюминиевые банки



Из Тункинского района Бурятии в Иркутск доставлено на переработку третья партия вторсырья, сообщает национальный парк «Тункинский». 1060 кг картона, 379 кг пластиковых бутылок, 165 кг целлофана, 71 кг алюминиевых банок не попали на свалку.



В мае в селе Кырен по улице Ленина, 62 открылся пункт приёма пластика. За это время он показал свою востребованность у жителей Тункинского района.



- Мы с вами хотим жить в чистом районе и дышать свежим воздухом. В этом и есть цель пункта сбора пластика. Не важно, принесёте вы одну бутылку или мешок пластика, картона, вы точно поможете природе национального парка, — рассказали организаторы пункта сбора пластика.



В пункт сбора можно принести не только пластик, но и картон, жестяные банки, стяжки. Крышечки и отработанные батарейки можно сдать по адресу: Кырен, ул. Ленина д. 69, здание национального парка «Тункинский». В ближайшее время контейнеры для пластиковых бутылок установят в посёлке Аршан, в Ниловой Пустыни и в местности Вышка.



