Ожидается ветер до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике облачно с прояснением, местами дожди, грозы, по юго-западу и южному Прибайкалью сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.
В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
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