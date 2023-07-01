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В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается ветер до 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике облачно с прояснением, местами дожди, грозы, по юго-западу и южному Прибайкалью сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.

В Улан-Удэ днём дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +22,+24.

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