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«Крик души»: В Бурятии сельчане жалуются на дорогу, по которой невозможно ездить

«Крик души»: В Бурятии сельчане жалуются на дорогу, по которой невозможно ездить
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Люди призвали власти привести её в порядок

Жители Хоринского района пожаловались в группе «Хоринск-инфо.24/7» на убитую дорогу от райцентра до границы с Еравной. Сельчане поинтересовались, когда её, наконец, приведут в порядок.

- Крик души! Невозможно ездить – одни ямы в асфальте, обочины разбиты и вообще ужас. Надо срочно бить тревогу, пока водители и народ не пострадал, – отмечают хоринцы.

В Минтрансе РБ на это пояснили, что сейчас на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» идёт ямочный ремонт на отрезке с 93-го по 200-ый километр в Хоринском районе, с 200-го километра той же трассы до границы с Еравнинским и далее – работы по ремонту до 234-го км. «Сдать этот участок планируется к концу 2025 года», – отметили в ведомстве.

Региональная дорога «Улан-Удэ – Романовка-Чита» протяжённостью 554 километра связывает Заиграевский, Хоринский и Еравнинский районы. Она одна из самых загруженных на северо-востоке республики. В январе в министерстве транспорта рассказывали, что ямочного ремонта там не было аж с советских времён.

На днях жители Кижингинского района тоже сетовали на разбитую трассу, где многие ломают свои машины. Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт». Не лучше ситуация в Тарбагатайском и в Мухоршибирском – от улуса Балта до села Куготы. По словам местных, этот участок находится «в ужаснейшем состоянии».

- Ломаются не только машины, но и люди. Отваливаются почки, печень, может и позвоночник высыпаться. А ещё стабильное сотрясение мозга. Большая вероятность получить черепно-мозговую травму – уже не говоря, какой моральный ущерб – возмущались сельчане месяц назад в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Одна поездка приравнивается к году жизни.
дорога жалобы

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