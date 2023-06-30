Лудуб Очиров даст концерт в центре Улан-Удэ

Он исполнит джазовые аранжировки бурятских песен



В ближайшее воскресенье, 2 июля, в центре бурятской столицы выступит известный музыкант, певец и композитор Лудуб Очиров. Он даст джазовый концерт в 19:45 на площади Революции, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Кроме того, жителей и гостей Улан-Удэ ждут номера от групп Let's Play и «Джэм» и певицы Евгения Рейзвих. В программе – как классические джазовые произведения, так и аранжировки бурятских песен от Лудуба.



Вход на мероприятие свободный.





Возрастное ограничение – 12+

