Он исполнит джазовые аранжировки бурятских песен
В ближайшее воскресенье, 2 июля, в центре бурятской столицы выступит известный музыкант, певец и композитор Лудуб Очиров. Он даст джазовый концерт в 19:45 на площади Революции, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Кроме того, жителей и гостей Улан-Удэ ждут номера от групп Let's Play и «Джэм» и певицы Евгения Рейзвих. В программе – как классические джазовые произведения, так и аранжировки бурятских песен от Лудуба.
Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение – 12+
Лудуб Очиров даст концерт в центре Улан-Удэ
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