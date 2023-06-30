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Лудуб Очиров даст концерт в центре Улан-Удэ

Лудуб Очиров даст концерт в центре Улан-Удэ
Общество, 
Он исполнит джазовые аранжировки бурятских песен

В ближайшее воскресенье, 2 июля, в центре бурятской столицы выступит известный музыкант, певец и композитор Лудуб Очиров. Он даст джазовый концерт в 19:45 на площади Революции, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Кроме того, жителей и гостей Улан-Удэ ждут номера от групп Let's Play и «Джэм» и певицы Евгения Рейзвих. В программе – как классические джазовые произведения, так и аранжировки бурятских песен от Лудуба.

Вход на мероприятие свободный.


Возрастное ограничение – 12+
Лудуб Очиров музыка концерт

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