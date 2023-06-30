В нём приняли участие три района
С 27 по 28 июня в Еравнинском районе Бурятии прошёл межрайонный «Молодёжный форум – 2023. Перезагрузка», в котором приняли участие 16 команд, в том числе команды сельских поселений, ТОСы Еравны, гости с Хоринского и Кижингинского районов.
В первый день форума прошла насыщенная программа, где выступили спикеры на 6 тематических площадках «Род и семья», «Патриотизм», «Лидерство», «Волонтёрство», «Медиа» и «Предпринимательство. Мой бизнес». После работы площадок состоялся «разговор на равных» с главой Еравнинского района. Участники поделились предложениями по организации досуга для молодёжи, развития туризма, популярным вопросом была поддержка молодых специалистов.
- Отрабатываем механизм поддержки молодых специалистов, в частности для привлечения кадров в сферы здравоохранения и образования. Будет предусмотрена единовременная выплата в качестве подъёмных денежных средств, - заявил глава района Чингис Цыренжапов.
Также в течение двух дней участники команд плели маскировочные сети для военнослужащих земляков под руководством «серебряных» волонтёров. Конкурсные мероприятия состояли из представления команд и обустройства туристического быта, состязания по перетягиванию каната. Их итогом стала победа команды «Отдел культуры». Вторыми были ТОС «Догно». На третьем – «Целинное».
По информации администрации Еравнинского района, участники пожелали, чтобы молодёжный форум проводили ежегодно.
В Бурятии провели межрайонный молодёжный форум
Общество, Фото:
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