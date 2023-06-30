Это второй подобный центр в Бурятии
В рамках пилотного проекта социального фонда России 29 июня в Северобайкальске начал работу центр старшего поколения, созданный для организации досуга людей «серебряного» возраста. В торжественном открытии приняли участие представители администрации города.
- В центре создана приятная атмосфера – уютная мебель, мини-библиотека, ноутбук с возможностью выхода в интернет, настольные игры. Здесь будут проводиться музыкальные и поэтические вечера, планируется открыть занятия по танцам и театральному искусству, начнёт работу кружок по рукоделию и агрономии, - сообщает пресс-служба мэрии.
Центр общения старшего поколения в Северобайкальске – это второй центр, открытый в Бурятии. Первый открыт в городе Гусиноозёрск Селенгинского района в апреле 2023 года. На севере Бурятии он расположился в помещении бывшего отделения фонда социального страхования.
В Северобайкальске открылся центр общения старшего поколения
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