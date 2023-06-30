В Улан-Удэ горожан переселяют в новое жильё

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Жильцам домов в микрорайоне Новый Зелёный вручают ключи от квартир



В Улан-Удэ более тысячи горожан, которые ранее проживали в неблагоустроенных аварийных домах, готовятся к переезду в новые квартиры в микрорайоне Новый Зелёный. В настоящий момент ключи получили более 100 семей из 243.



Уланудэнка Галина одной из первых заехала в свою квартиру площадью 24 кв. м. Ранее она жила в комнате аварийного дома по улице Шмидта.



- Я жила там с 1974 года, условия были ужасные. Коммуналка была на трёх хозяев, а у меня комнатушка в 14 квадратов. Так вот и жили, двоих детей вырастила. В новую квартиру заехала 23 июня. Условия нормальные, есть кухня, коридор, свой санузел. Очень ждала переезда и в целом я рада, - рассказывает Галина Николаевна.



На сегодняшний день первые два дома сданы в эксплуатацию, другие два – готовятся к сдаче. Жильцы заселяются в квартиры с полной чистовой отделкой: есть обои, натяжные потолки, линолеум, санфаянс. Благоустроены дворы: высажены деревья и кустарники, обустроена парковка, детские площадки.



- Жилые помещения по программе переселения предоставляются исходя из тех квадратов, которые граждане занимали в аварийном жилищном фонде. Соблюдается общая площадь, но некоторые помещения даже больше, чем та площадь, которую они занимали в аварийном жилье, поскольку имеются санузлы и кухня, - сказала начальник отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан администрации Советского района Ирина Назарова.



Строительство четырёх домов велось в рамках третьего этапа республиканской и муниципальной адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



