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Четыре жительницы Бурятии стали мамами до 15 лет

Четыре жительницы Бурятии стали мамами до 15 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом рождаемость в республике стремительно снижается

В Бурятстате рассказали о рождаемости и смертности в Бурятии. К концу 2022 года численность населения республики достигла 974 600 человек. Большинство – 576 тысяч – это городское и 398 600 – сельское.

По сравнению с 2021-ым число родившихся в республике снизилась на 9,1% (на 1095 человек), как и умерших (на 11,5%, или 1557). На свет за 12 месяцев появилось 10 904 ребёнка, умерло 11 940 жителей республики. Естественная убыль населения составила 1036 человек (годом ранее – 1498).

Большинство новорождённых (28,8%) – это первенцы, ещё 29,2% – вторые по счёту дети в семье, 25,3% – третьи, 11,2% – четвёртые и 5,5% – пятые и т. д.

Чаще всего наши землячки становятся мамами в 30-34 года (28,7%) и 25-29 лет (22,7%). С четырьмя жительницами Бурятии это произошло до 15 лет, ещё с одной – в 55.

97 родов разрешились двойнями, одним – тройней. Рекорды по рождаемости побили Джидинский (15,6 родившихся на 1000 человек), Закаменский (13,8), Кяхтинский (13,7), Кижингинский и Хоринский (по 13,6) районы. Самой низкой она была в Северо-Байкальском (8,4), Муйском (9,4) и Кабанском (9,5).

Наиболее высокая смертность отмечалась в Кабанском (17,9 умерших на 1000 населения) и Баргузинском (17,8), относительно небольшая – в Иволгинском (7,6) и Окинском (8,3).

52 ребёнка ушли из жизни в возрасте до года. Коэффициент младенческой смертности составил 4,6 на 1000 и увеличился по сравнению с 2021 годом на 7%.

Естественная убыль наблюдалась в 17 муниципальных образованиях. Из них самая высокая – в Кабанском (8,4 человек на 1000 населения), Северо-Байкальском (6,8) и Баргузинском (6,0). Естественный прирост – в Иволгинском (5 на 1000 населения), Окинском (4,7), Еравнинском (1,4), Джидинском (1,1), Тарбагатайском (1,0) и Баунтовском (0,3).

Жениться в Бурятии стали чаще, чем разводиться – 7219 пар зарегистрировали брак, а 5502 его расторгли. Если годом ранее на 1000 новых союзов приходилось 862 развода, то в 2022-м –762.

рождаемость смертность Бурятстат

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