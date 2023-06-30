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В Северобайкальске отметили «Наадан-Сурхарбаан»

В Северобайкальске отметили «Наадан-Сурхарбаан»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
На праздник на берегу Байкала собрались сотни северобайкальцев

В Бурятии сотни северобайкальцев собрались в минувшие выходные на берегу священного озера Байкал, чтобы масштабно отметить общенародное летнее национальное гуляние «Наадан-Сурхарбаан – 2023». В этом году праздник проходил 24 июня в рамках столетнего юбилея республики.

С утра и до вечера на поляне в пригороде Северобайкальска развернулись баталии по стрельбе из лука, армрестлингу, мини-футболу, волейболу, игре в дартс, шахматам, забегам на небольшие дистанции и другим видам спорта. Центральным украшением праздника стало многоборье по национальным видам спорта. Бурятская борьба «Бухэ барилдаан» привлекла внимание многочисленных гостей праздника своей зрелищностью. Состязались не только местные спортсмены, но и гости из других районов республики и регионов. К примеру, в этом году по бурятской борьбе первенствовал представитель Кижингинского района.

- Прошедший праздник был наполнен доброй дружеской атмосферой и национальным бурятским колоритом. Многие гости пришли в национальных костюмах, люди дружно кружились в бурятском танце ёхор, - сообщает пресс-служба республиканского народного центра. - Помимо спортивных состязаний, были подготовлены интерактивные площадки для детей и взрослых, проходила выставка-ярмарка с мастер-классами. Для ребятишек организованы весёлые старты, фотозона, аквагрим и батут.

Не менее красочной стала культурная составляющая торжества. Музыкальные и хореографические композиции представили коллективы города, а также приглашённые гости. Гостями Северобайкальского праздника стали звёзды бурятской эстрады. На сцене выступили артист национального оркестра РБ Гэсэр Холхоев, заслуженная артистка Бурятия, солистка театра народной музыки и танца «Забава» Елена Шашина, звезда бурятской эстрады Елена Борохитова, лауреат международных конкурсов Цыден-Еши Бимбаев. Концертная программа артистов завершилась массовым исполнением гимна Бурятии.

Северобайкальск Бурятия Сурхарбан

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