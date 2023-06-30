В Бурятии ожидаются очень дождливые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также ожидается сильный ветер



Второй месяц лета в Бурятии начнётся с непогоды. При смещении южного циклона 1 июля по юго-западу и южному Прибайкалью, 2 июля в большинстве районов ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, ветер при грозах порывистый.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 1 июля, облачно с прояснением, местами дожди, грозы, по юго-западу и южному Прибайкалью сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +21,+26, местами +13,+18.



В воскресенье, 2 июля, облачно, дожди, ночью сильные дожди, местами грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +4,+9, днём +20,+25, местами +13,+18.



В понедельник, 3 июля, местами дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +18,+23, местами +12,+17.

