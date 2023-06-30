В столице Бурятии продолжают латать ямы

В порядок привели уже 189 городских улиц
В Улан-Удэ в разгаре ямочный ремонт. Охватить удалось уже 189 улиц. В комитете городского хозяйства сообщили, что сейчас работы ведутся на Лимонова, Калашникова, Ключевской и Мокрова.
За месяц дорожные бригады комбината по благоустройству отремонтировали 89 участков общей площадью в 4200 квадратных метров.
Сообщить о ямах на дорогах жители бурятской столицы могут через сервис «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/ на официальном сайте мэрии – в разделе «Ямы на дорогах».
В порядок привели уже 189 городских улиц
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