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В столице Бурятии продолжают латать ямы

В столице Бурятии продолжают латать ямы
Общество,  Фото:КГХ
В порядок привели уже 189 городских улиц

В Улан-Удэ в разгаре ямочный ремонт. Охватить удалось уже 189 улиц. В комитете городского хозяйства сообщили, что сейчас работы ведутся на Лимонова, Калашникова, Ключевской и Мокрова.

За месяц дорожные бригады комбината по благоустройству отремонтировали 89 участков общей площадью в 4200 квадратных метров.

Сообщить о ямах на дорогах жители бурятской столицы могут через сервис «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/ на официальном сайте мэрии – в разделе «Ямы на дорогах».
ямочный ремонт дороги

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