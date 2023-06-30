Улан-удэнцев призвали отказаться от транспорта и ходить пешком



Жителей бурятской столицы призвали присоединиться к экоакции под названием «Выбираю чистый воздух!» (возрастное ограничение – 0+). Её суть – в отказе от транспорта на бензине.



Улан-удэнцам предлагают один день не пользоваться им, а вместо этого ходить пешком, бегать, передвигаться на самокатах или велосипедах.



- Тем самым вполне реально снизить количество выбросов в атмосферу и улучшить качество воздуха в нашем городе, – пояснили в администрации Улан-Удэ.



Всем желающим предлагают зафиксировать пройденное расстояние в любом фитнес-приложении, опубликовать скриншот и тематические фото на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух, а также указать свой населённый пункт.



В день всемирного отказа от автомобиля 22 сентября объявят города-лидеры акции. Самые активные участники получат призы – велосипеды, самокаты и смарт-часы. На сайте федерального проекта «Чистый воздух» http://min.prirodyair.tilda.ws/akciya есть общий счётчик «чистых» километров и сэкономленного топлива.

