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На главной площади Улан-Удэ два раза в неделю будет лазерное шоу

На главной площади Улан-Удэ два раза в неделю будет лазерное шоу
Общество, 
Это шоу об истории становления города

Каждый вечер пятницы и субботы на площади Советов в Улан-Удэ будут включать лазерное шоу. Его будут показывать на зданиях, расположенных напротив памятника Ленину.



Шоу об истории становления города было представлено на Дне города. Его можно будет увидеть уже сегодня в 22:30 и 23:00. Повтор шоу в это же время в субботу, а затем вновь дважды в неделю.

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лазерное шоу

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