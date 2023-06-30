На главной площади Улан-Удэ два раза в неделю будет лазерное шоу

Это шоу об истории становления города
Каждый вечер пятницы и субботы на площади Советов в Улан-Удэ будут включать лазерное шоу. Его будут показывать на зданиях, расположенных напротив памятника Ленину.
Шоу об истории становления города было представлено на Дне города. Его можно будет увидеть уже сегодня в 22:30 и 23:00. Повтор шоу в это же время в субботу, а затем вновь дважды в неделю.
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Это шоу об истории становления города
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