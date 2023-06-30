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Казаки Бурятии соберутся на фестиваль

Казаки Бурятии соберутся на фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его проведут в Улан-Удэ завтра, 1 июля

В столице Бурятии состоится республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка». Мероприятие пройдёт на территории этнографического музея народов Забайкалья 1 июля.

Фестиваль начнётся в 13:00 торжественным открытием на центральной площадке музея. Зрителей приглашают на тематические площадки: «Конный двор», «Станичная ярмарка», «Верхнеудинская слобода», «Хороша, наша станица», «Дом Атамана», «Казачья удаль», «Живая история», «Казаки-буддисты».

Казаки готовят для гостей фестиваля народные мастер-классы: изготовление традиционных казачьих изделий, приёмы владения шашкой, винтовкой, традиционным луком, покажут приёмы вольной джигитовки и конные традиции казаков и многое другое. Кроме этого, в этот день традиционно среди казачат пройдёт очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох - 2023».

Казачьи станицы покажут народные интерактивные развлекательные программы, расскажут об обычаях традициях казаков Забайкалья, где зрители смогут поучаствовать в традиционных обрядах и насладиться пением творческих казачьих коллективов из Бурятии и Забайкальского края. Зрителей ждёт знакомство со старинными предметами быта и элементами казачьего уклада, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия фестиваль казаки

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