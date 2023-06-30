Стодневный кашель: У двух детей в Бурятии обнаружили особо заразное заболевание

Подхвативший его ребёнок остаётся опасным для окружающих почти месяц







В медучреждении пояснили: коклюш – острое заразное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и сопровождается приступами навязчивого кашля, причиняющего немалые страдания. Из-за этого симптома и продолжительного течения недуг ещё называют стодневным кашлем.



У человека, переболевшего коклюшем, иммунитет сохраняется 10-20 лет. Он считается детской инфекцией, хотя и взрослые заражаются нередко. Среди заболевших – примерно четверть (24%) совершеннолетних.



Большинство непривитых – 70-100% – инфицируются при контакте с возбудителем. Под действием коклюшной палочки и продуктов её жизнедеятельности формируется стойкий очаг возбуждения в дыхательном (кашлевом) центре мозга, что и вызывает мучительные приступы. Они могут повторяться 40-50 раз в сутки.



Инкубационный период составляет 3-14 дней, но может увеличиться и до 21-го. В катаральный (1-2 недели) симптомы такие же, как и при большинстве респираторных инфекций. Самочувствие ухудшается незначительно. Температура нормальная или слегка повышенная.



Заразным человека остаётся ещё примерно 25 дней после появления кашля. Во время приступа лицо краснеет или приобретает синюшный оттенок, вены на шее набухают, глаза слезятся, а язык высовывается изо рта и загибается кверху. В тяжёлых случаях может произойти надрыв уздечки. На ней появляется язвочка.



- Это происходит из-за трения уздечки о край зубов и её механического растяжения. Приступ может закончиться рвотой или выделением вязкой прозрачной мокроты, – пояснили в РКИБ.



Кашель при коклюше усиливается ночью или после нагрузки – физической либо эмоциональной. На выздоровление требуется несколько недель. После него у многих остаётся склонность к спазматическому кашлю во время ОРВИ.



У грудных детей инфекция чаще протекает тяжело. Инкубационный и катаральный периоды растягиваются до одной недели, а вот спазматический кашель беспокоит малышей младше двух месяцев. Приступ может привести к остановке дыхания – апноэ – на 30 секунд и более. Возможны нарушение сознания и судороги из-за кислородного голодания мозга. У новорождённых и недоношенных есть риск развития тяжёлых осложнений – пневмонии, энцефалопатии, лёгочной гипертензии, что приводит к смерти.



Самая эффективная профилактика коклюша – вакцинация. Ревакцинация проводится детям в 18 месяцев и 6-7 лет. Она нужна для «обновления» защитных сил организма. Как правило, к шести годам напряжённость иммунитета снижается и его необходимо усилить, добавили в инфекционной больнице.



У двух несовершеннолетних жителей Бурятии выявили коклюш. Сейчас они находятся в республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Оба ребёнка оказались не привиты.