От Байкала пробегут марафон на пик Черского

В Иркутской области состоятся соревнования по скайраннингу



В Иркутской области открыта регистрация на старейший горный марафон региона «Пик Черского 2023». Старт будет дан 19 августа в 9:00 от центральной площади города Слюдянка, сообщает группа «BaikalTrailRunning Иркутск».



В рамках фестиваля скайраннинга пробегут дистанции и пройдут зачёты:

- Этапа кубка России по альпинизму – «скайраннинг-марафон» - 45 км;

- Чемпионата Иркутской области по альпинизму – «скайраннинг-марафон» - 45 км;

- Чемпионата Иркутской области по альпинизму – «скайраннинг-гонка» - 36 км;

- «Забег до кафе - Спринт» (18 км) и «Скандинавская ходьба» (5 км).



Программа марафона



18 августа

15:00 - 22:00 - Заезд участников

18:00 - 22:00 - Работа мандатной комиссия, выдача стартовых пакетов (турбаза «Эдельвейс»)

21:00 – Брифинг



19 августа

7:00-8:00 - Работа мандатной комиссии, выдача стартовых пакетов (турбаза «Эдельвейс»)

8:45 - Открытие соревнований (центральная площадь г. Слюдянки)

9:00 - Старт всех дистанций (центральная площадь г. Слюдянки)

10:30 - Финиш первых участников (турбаза «Эдельвейс»)

11:00-11:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Забег до кафе - Спринт»

12:00-12:30 - Награждения призёров дистанции «Скандинавская ходьба»

13:00-13:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Скайраннинг - высотная гонка»

14:00-14:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Скайраннинг - марафон»

17:00 - Награждение победителей и призёров всех дистанций, закрытие соревнований (турбаза «Эдельвейс»)



Возрастное ограничение: 0+

