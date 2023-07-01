В Иркутской области состоятся соревнования по скайраннингу
В Иркутской области открыта регистрация на старейший горный марафон региона «Пик Черского 2023». Старт будет дан 19 августа в 9:00 от центральной площади города Слюдянка, сообщает группа «BaikalTrailRunning Иркутск».
В рамках фестиваля скайраннинга пробегут дистанции и пройдут зачёты:
- Этапа кубка России по альпинизму – «скайраннинг-марафон» - 45 км;
- Чемпионата Иркутской области по альпинизму – «скайраннинг-марафон» - 45 км;
- Чемпионата Иркутской области по альпинизму – «скайраннинг-гонка» - 36 км;
- «Забег до кафе - Спринт» (18 км) и «Скандинавская ходьба» (5 км).
Программа марафона
18 августа
15:00 - 22:00 - Заезд участников
18:00 - 22:00 - Работа мандатной комиссия, выдача стартовых пакетов (турбаза «Эдельвейс»)
21:00 – Брифинг
19 августа
7:00-8:00 - Работа мандатной комиссии, выдача стартовых пакетов (турбаза «Эдельвейс»)
8:45 - Открытие соревнований (центральная площадь г. Слюдянки)
9:00 - Старт всех дистанций (центральная площадь г. Слюдянки)
10:30 - Финиш первых участников (турбаза «Эдельвейс»)
11:00-11:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Забег до кафе - Спринт»
12:00-12:30 - Награждения призёров дистанции «Скандинавская ходьба»
13:00-13:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Скайраннинг - высотная гонка»
14:00-14:30 - Цветочная церемония награждения призёров дистанции «Скайраннинг - марафон»
17:00 - Награждение победителей и призёров всех дистанций, закрытие соревнований (турбаза «Эдельвейс»)
Возрастное ограничение: 0+
От Байкала пробегут марафон на пик Черского
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