В Бурятии расширили зону проведения бесплатной стерилизации

Акция будет проводиться ещё в шести районах республики
Ранее акция по бесплатной стерилизации собак проводилась в Улан-Удэ и пригородных районах. Сейчас список был дополнен Кяхтинским, Закаменским, Кабанским, Селенгинским, Северо-Байкальским и Муйским районами.
Акция в вышеперечисленных районах начнёт действовать с 1 июля и продлится до конца 2023 года.
Для записи на бесплатную стерилизацию свои собак граждане могут обратиться по следующим телефонам:
Город Улан-Удэ: 18-00-31;
Заиграевский район: 8(301)364-14-01;
Иволгинский район: 8(301)402-18-24, 8(301)402-17-46;
Тарбагатайский район: 8(301)465-60-60;
Прибайкальский район: 8(301)444-10-43;
Закаменский район: 8(301)374-48-69;
Кабанский район: 8(301)384-31-68;
Кяхтинский район: 8(301)424-10-68;
Северобайкальский район: 8(301)302-61-90;
Селенгинский район: 8(301)454-44-11;
Муйский район: 8(301)302-61-90.
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