В Бурятии расширили зону проведения бесплатной стерилизации

Общество, Фото: управление ветеринарии

Акция будет проводиться ещё в шести районах республики



Ранее акция по бесплатной стерилизации собак проводилась в Улан-Удэ и пригородных районах. Сейчас список был дополнен Кяхтинским, Закаменским, Кабанским, Селенгинским, Северо-Байкальским и Муйским районами.



Акция в вышеперечисленных районах начнёт действовать с 1 июля и продлится до конца 2023 года.



Для записи на бесплатную стерилизацию свои собак граждане могут обратиться по следующим телефонам:



Город Улан-Удэ: 18-00-31;

Заиграевский район: 8(301)364-14-01;

Иволгинский район: 8(301)402-18-24, 8(301)402-17-46;

Тарбагатайский район: 8(301)465-60-60;

Прибайкальский район: 8(301)444-10-43;

Закаменский район: 8(301)374-48-69;

Кабанский район: 8(301)384-31-68;

Кяхтинский район: 8(301)424-10-68;

Северобайкальский район: 8(301)302-61-90;

Селенгинский район: 8(301)454-44-11;

Муйский район: 8(301)302-61-90.



