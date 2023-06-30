Чита примет соревнования по внедорожному автоспорту «RFC Russia Dauria»

Гонки состоятся в середине июля



Соревнования российского этапа внедорожных гонок «RFC Russia Dauria» пройдут с 14 по 16 июля в Чите.



- Мы проводим состязания в честь 20-летия Забайкальского внедорожного клуба «Диверсант» с целью популяризации автомобильного спорта среди жителей региона и привлечения их к активному образу жизни, - поделились организаторы.



Водителям предстоит пройти специальные участки на закрытой трассе с естественными препятствиями.



Местом проведения соревнований 15 и 16 июля станет Агинский тракт в Чите (по координатам 52.015715 113.570980). Торжественное открытие соревнований состоится на главной площади города 14 июля в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 12+.

