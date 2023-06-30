Гонки состоятся в середине июля
Соревнования российского этапа внедорожных гонок «RFC Russia Dauria» пройдут с 14 по 16 июля в Чите.
- Мы проводим состязания в честь 20-летия Забайкальского внедорожного клуба «Диверсант» с целью популяризации автомобильного спорта среди жителей региона и привлечения их к активному образу жизни, - поделились организаторы.
Водителям предстоит пройти специальные участки на закрытой трассе с естественными препятствиями.
Местом проведения соревнований 15 и 16 июля станет Агинский тракт в Чите (по координатам 52.015715 113.570980). Торжественное открытие соревнований состоится на главной площади города 14 июля в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 12+.
Чита примет соревнования по внедорожному автоспорту «RFC Russia Dauria»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его проведут в Улан-Удэ завтра, 1 июля
«Пока одни этого не поймут, другие будут жить в грязи», - возмущён неравнодушный местный житель
Её соперниками стали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск и Чебоксары
В республике высок риск заноса гриппа птиц
В нём приняли участие три района
Необычное имя зарегистрировали сотрудники отдела ЗАГС Агинского района
На праздник на берегу Байкала собрались сотни северобайкальцев
Временный мост начнут строить в декабре
Решить вопрос нужно было до 25 мая
Работы прошли на шести участках региональной дороги
Путёвку она завоевала на первенстве России
Первоначальный объём составит 300 квартир в Улан-Удэ
Это второй подобный центр в Бурятии
Жильцам домов в микрорайоне Новый Зелёный вручают ключи от квартир
Он исполнит джазовые аранжировки бурятских песен