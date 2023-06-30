В пригороде Улан-Удэ изловили корову и увезли её на «штрафстоянку»



Недавно представители администраций Советского района Улан-Удэ и пригородного Иволгинского устроили облаву на сельхозживотных. Во время рейда «отлавливали» скот, который пасётся без присмотра в непредназначенных для этого местах.



Проверяющие уделили особое внимание границе районов из-за участившейся между ними миграции крупного рогатого скота. В итоге в Иволгинском районе поймали корову. Её доставят в специальный пункт временного содержания. Бурёнка останется там, пока не объявится хозяин.













Владельцу скотины придётся выложить не только штраф, размер которого колеблется от 1 до 5 тысяч рублей, но и покрыть расходы на перевозку, а ещё – заплатить за каждый день содержания коровы на «штрафстоянке». Если через полгода он так и не найдётся, животное станет собственностью подрядной организации, занимающейся отловом.



КРС на самовыпасе также заметили на Левом берегу. Хозяина дома не оказалось, и требование о явке для составления протокола вручили его супруге. Мужчину тоже привлекут к административной ответственности.



Владельцев лошадей, крупного и малого рогатого скота призывают ответственно относиться к своим домашним животным и следить за ними. Оставшийся без присмотра скот частенько мешает движению общественного транспорта, вытаптывает посевы, портит зелёные насаждения, общественное и частное имущество и может напугать детей, сообщили в администрации Улан-Удэ.





Ещё весной на жвачных, которые гуляют сам по себе, без присмотра хозяев, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Там сообщили: бурёнки оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП и нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две коровы и бык отравились пестицидами.



В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде районов республики по инициативе местных властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих животных. Но их работу закон никак не регулирует.

