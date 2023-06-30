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Спортсменка Бурятии едет на игры стран СНГ

Спортсменка Бурятии едет на игры стран СНГ
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Путёвку она завоевала на первенстве России

Легкоатлет из Бурятии едет на игры стран СНГ. Такую возможность спортсменка республики Кира А. получила по итогам первенства России по лёгкой атлетике до 16 лет, которое проходило в Чебоксарах с 26 по 28 июня. Об этом сообщают в министерстве спорта региона.

Напомним, легкоатлетка в начале лета стала лучшей на первенстве Дальнего Востока. Сейчас воспитанница заслуженного работника физической культуры и спорта республики Веры Накитняк показала седьмой результат на дистанции 1500 метров, а также установила личный рекорд на дистанции 800 метров.

За три соревновательных дня 832 юных легкоатлета из 68 регионов России разыграли 39 комплектов наград национального первенства.

Сами игры пройдут в Минске с 4 августа по 14 августа. Около 3000 юных спортсменов разыграют медали в 20 видах спорта.

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Бурятия спорт игры стран СНГ первенство России легкая атлетика

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