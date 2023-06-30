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Мост в районе Бурятии построят из металлоконструкций местного производства

Мост в районе Бурятии построят из металлоконструкций местного производства
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Временный мост начнут строить в декабре

В Закаменском районе Бурятии для возведения временного моста в селе Михайловка на период строительства нового будут использованы металлоконструкции местного производства. Их уже доставили на объект. Само возведение временного перехода начнётся в конце года, когда «встанет» лёд.

Капремонт моста через реку Джида вошёл в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. К первому этапу – возведению временного моста – строители приступят в декабре.

- Сейчас производится закупка строительных материалов, поиск поставщиков, часть металлоконструкций МИК-П для временного моста уже доставлена на объект. В этом году в декабре начнётся возведение временного моста, только после начнётся сам капремонт, - рассказал Александр Тудунов, первый замруководителя районной администрации.

Напомним, железобетонный мост длиной 186 метров, шириной 4,5 метра построили в 1992 году. Мост расположен на дороге местного значения и в настоящее время конструкция мостового сооружения находится в аварийном состоянии. Мост необходим жителям двух сел: Михайловка и Усть-Бургалтай, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Бурятия Закаменский район строительство мост

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