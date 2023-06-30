Бурятия входит в программу доступного арендного жилья для ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Первоначальный объём составит 300 квартир в Улан-Удэ



Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии разработало пилотный проект строительства арендного жилья, доступного определённым категориям граждан. 29 июня состоялся рабочий выезд на место предполагаемого строительства такого объекта – на улицу Гастелло в микрорайоне Загорск города Улан-Удэ.



Напомним, что для государственной поддержки развития жилищной сферы был разработан пилотный проект по строительству доступного арендного жилья с участием акционерного общества «ДОМ.РФ», 100-процентным держателем акций которого является Российская Федерация в лице Росимущества.



- Республика входит в программу строительства арендного жилья. На прошлой неделе состоялась встреча с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Послушали все доводы и предложения, которые будут влиять на реализацию этой программы. Глава Бурятии принял решение зайти в строительство арендного жилья в объёме 300 квартир. Эта заявка была подана Улан-Удэнским авиационным заводом для привлечения иногородних специалистов, чтобы они были обеспечены служебным жильём и не было необходимости искать его на рынке. Квартиры будут обеспечены всей необходимой мебелью. Стоимость такого жилья для арендатора составит порядка 10 тысяч рублей, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Такая низкая стоимость будет обеспечена условиями программы: на оплату аренды квартиры будут выделяться субсидии из источников федерального и республиканского бюджетов, оставшуюся часть будет оплачивать сам арендатор. Но перед этим ещё предстоит большая работа по выносу необходимых для строительства коммуникаций, разработке планировочного решения на предполагаемых 1,2 га площади участка, разработке проектно-сметной документации. Правительство предварительно определило застройщика, владельцем которого является республика. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



