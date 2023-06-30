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В Бурятии с начала года региональный маткапитал получил 1031 человек

В Бурятии с начала года региональный маткапитал получил 1031 человек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало размер на 8,4%

С начала года в Бурятии года региональный материнский капитал получил 1031 человек.

Региональный маткапитал на второго ребёнка выплачивается в регионах Дальнего Востока в рамках национального проекта «Демография». Его размер не может быть ниже 30% от федерального материнского капитала.

- В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало размер на 8,4%. Сегодня его размер на второго ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, составляет порядка 232,7 тысяч рублей. При обращении в связи с рождением второго ребёнка до 2020 года размер маткапитала составляет порядка 176,1 тысячи рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Так, в Баунтовском районе с начала региональный материнский капитал получили 10 семей, им перечислена сумма в размере свыше 1,77 млн рублей.

- Старшему сыну – Жене уже 13 лет. Младший Богдан родился в 2019 году, - рассказала получательница маткапитала Мария. – Ещё до того, как родился второй ребёнок, было решено, что средства направим на погашение ипотеки. Нам эта поддержка пришлась очень кстати, так как мы жили втроём по съёмным квартирам. И путь у нас был один: брать небольшую ипотеку, которую частично погасим как раз региональным материнским капиталом.


материнский капитал

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