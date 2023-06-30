Бывшие заключённые в Бурятии получат бесплатную юридическую помощь



Накануне депутаты Народного Хурала сразу в двух чтениях одобрили изменения в республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи». Его инициатором выступила прокуратура Бурятии.



Перечень тех, кто имеет право на безвозмездную квалифицированную помощь специалистов, расширили. В него включили бывших заключённых. Это призвано обеспечить защиту их прав и законных интересов и создать условия для повышения уровня социальной защищённости и социальной адаптации.



- Предлагается дополнить уже имеющиеся льготные категории лицами, покинувшими места лишения свободы, которые зарегистрированы на территории республики по месту пребывания или месту жительства, – отметила в своём выступлении на сессии помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.



Экс-сидельцы смогут обратиться к юристам, если им, например, откажут в заключении трудового договора. А ещё людям помогут с оформлением пособия безработице, трудоустройством, пропиской и различными сделками с недвижимым имуществом.



По данным на 1 июня, в Бурятии насчитывалось 652 человека, которые вышли из исправительных учреждений. Выяснилось, что 31 бывший осуждённый может оказаться в трудной жизненной ситуации и потому ему, возможно, потребуется консультация юриста. В 2020-2023-ом на услуги таких специалистов ежегодно выделяли по 869 200 рублей. В 2020-ом освоили 99,92% суммы, в 2021-ом – 65,05%, а в 2022-ом – 99,95%.