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Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве

Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве
Общество,  Фото:сайт минобрнауки РБ
Они будут сотрудничать в области науки, образования, обмена студентами и преподавателями

28 июня делегация Хэйлунцзянского профессионально-технического сельскохозяйственного института (Китай) посетила с официальным визитом Бурятскую государственную сельхозакадемию.

Китайская делегация состояла из ректора института Юй Бо, начальника научных исследований Цао Яньмин и декана факультета ветеринарных наук У Лиган, а также заведующей кафедрой русского языка Гэ Лин.

- В 2012 году наши вузы подписали договор о сотрудничестве. Сейчас наступило время для возобновления утраченные контактов и восстановления взаимодействия в области организации совместных образовательных и научных проектов, учебно-методической и исследовательской деятельности, международных научно-практических конференций и семинаров по актуальным проблемам образования и науки, в том числе по агрономии и ветеринарии. Я думаю, совместными усилиями мы выведем образовательную деятельность на новый уровень развития, - рассказал ректор академии Цыбиков Бэликто.

В ответном слове ректор института Юй Бо указал на важность партнёрства между вузами и подчеркнул, что Хэйлунцзянский профессионально-технический сельскохозяйственный институт заинтересован в сотрудничестве с БГСХА.

В ходе переговоров участники встречи обсудили перспективы и направления сотрудничества, образовательные возможности для студентов и преподавателей двух стран. Результатом встречи стало подписание договора о дальнейшем сотрудничестве.

вузы БГСХА

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