30 июня

29 июня

Популярное

Последний день июня порадует жителей Бурятии хорошей погодой

Последний день июня порадует жителей Бурятии хорошей погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ дождей не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туманы.

Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +22,+27, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём +25,+27.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
Общество, 29.06.2023
Участники уберут территорию и установят природоохранные таблички и камеры
Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских
Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских
Общество, 29.06.2023
Столичные эксперты побывают в Агинском Бурятском округе
Иркутск впервые примет этап кубка России по плаванию
Иркутск впервые примет этап кубка России по плаванию
Общество, 29.06.2023
В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов
Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве
Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве
Общество, 29.06.2023
Они будут сотрудничать в области науки, образования, обмена студентами и преподавателями
Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России
Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России
Общество, 29.06.2023
Успешно выступили юные воспитанники спортивной школы №8 г. Улан-Удэ
В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»
В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»
Общество, 29.06.2023
Начат отбор заявок от композиторов для участия в звуковой лаборатории
В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»
В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»
Общество, 29.06.2023
Районный праздник состоялся в Турунтаево
В Чите появится скульптура воина с девочкой на руках
В Чите появится скульптура воина с девочкой на руках
Общество, 29.06.2023
Она изготовлена для мемориального комплекса
Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
Общество, 29.06.2023
Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ
В Иркутской области обяжут регистрировать собак
В Иркутской области обяжут регистрировать собак
Общество, 29.06.2023
Дополнительные требования к содержанию домашних животных вступят в силу в июле
В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы
В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы
Общество, 29.06.2023
Стартовал конкурс агроэкологических объединений республики
Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»
Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»
Общество, 29.06.2023
В республике стартовала подготовка к гала-концерту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^