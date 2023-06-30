Последний день июня порадует жителей Бурятии хорошей погодой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ дождей не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туманы.



Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +22,+27, местами +12,+17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём +25,+27.





