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Жителей Бурятии будут штрафовать за выброшенных домашних животных

Жителей Бурятии будут штрафовать за выброшенных домашних животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Штрафы могут достигать 100 тысяч рублей

В Бурятии нерадивых хозяев начнут штрафовать за выброшенных животных. Такие полномочия получили ветеринарные инспекторы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных. Поправки вступили в силу 24 июня. В том же документе предусмотрены штрафы за жестокое обращение с животными, не относящееся к уголовной ответственности. В это понятие теперь включается и выброс животных.

За выброшенных домашних животных граждан будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30 тысяч, юрлиц – до 100 тысяч.

Кроме того, согласно закону, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.

О случаях выброса собак, кошек и других животных жителей просят сообщать в управление ветеринарии Бурятии по электронной почте [email protected], с приложением фото- и видеодоказательств. Ведь для привлечения нарушителя к ответственности будет необходима доказательная база. Также заявитель должен будет готов дать свидетельские показания.

Отметим, составлять протоколы по нарушению правил выгула и регистрации собак по-прежнему будут муниципальные образования.


домашние животные

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