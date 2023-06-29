Штрафы могут достигать 100 тысяч рублей
В Бурятии нерадивых хозяев начнут штрафовать за выброшенных животных. Такие полномочия получили ветеринарные инспекторы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных. Поправки вступили в силу 24 июня. В том же документе предусмотрены штрафы за жестокое обращение с животными, не относящееся к уголовной ответственности. В это понятие теперь включается и выброс животных.
За выброшенных домашних животных граждан будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30 тысяч, юрлиц – до 100 тысяч.
Кроме того, согласно закону, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.
О случаях выброса собак, кошек и других животных жителей просят сообщать в управление ветеринарии Бурятии по электронной почте [email protected], с приложением фото- и видеодоказательств. Ведь для привлечения нарушителя к ответственности будет необходима доказательная база. Также заявитель должен будет готов дать свидетельские показания.
Отметим, составлять протоколы по нарушению правил выгула и регистрации собак по-прежнему будут муниципальные образования.
Жителей Бурятии будут штрафовать за выброшенных домашних животных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она изготовлена для мемориального комплекса
Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ
Дополнительные требования к содержанию домашних животных вступят в силу в июле
Стартовал конкурс агроэкологических объединений республики
Штрафы могут достигать 100 тысяч рублей
В республике стартовала подготовка к гала-концерту
Это касается и воздушного пункта пропуска в аэропорту Иркутска
Спортсменка вышла в полуфинал Европейских игр
Её начнут строить в Нижнеангарске через два года
Соберутся 100 стрелков из пяти регионов России, а также из Монголии и Испании
Балдан Бадматаров посмертно награждён орденом Мужества
Сейчас республика приступила к ускоренной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В банке обнаружили второе дно
Они объединяют более 200 родителей
Скоро приступят к асфальтированию дороги