Улан-Удэ примет международный турнир по практической стрельбе

Соберутся 100 стрелков из пяти регионов России, а также из Монголии и Испании



1 и 2 июня в Улан-Удэ состоится международный турнир по практической стрельбе «Байкал ActionАir – 2023». Он пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».



- Для Бурятии «Action Air» - относительно новая дисциплина в практической стрельбе, но, несмотря на это, порядка 100 стрелков из пяти регионов России, Монголии и Испании готовы выявить самых метких и точных. Среди них наша сборная в составе 40 спортсменов, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Программа соревнований:



1 июля

08.30 - 13.00 - соревнование (группа 1-6);

13.15 - 13.45 - торжественное открытие соревнования;

14.00 - 18.30 - соревнование (группа 7-12).



2 июля

08.30 - 11.30 - соревнование (группа 7-12);

12.00 - 15.00 - соревнование (группа 1-6);

15.30 - 16.30 - дуэль;

17.00 - церемония награждения, торжественное закрытие турнира.





Возрастное ограничение 12+



Справка:



Action Air — это дисциплина практической стрельбы, в которой спортсмены выступают с пневматическим оружием, использующим в качестве снаряда пластиковые шары. В России дисциплина получила официальный статус лишь в 2014 году.





Возрастное ограничение 12+



