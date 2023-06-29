Соберутся 100 стрелков из пяти регионов России, а также из Монголии и Испании
1 и 2 июня в Улан-Удэ состоится международный турнир по практической стрельбе «Байкал ActionАir – 2023». Он пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».
- Для Бурятии «Action Air» - относительно новая дисциплина в практической стрельбе, но, несмотря на это, порядка 100 стрелков из пяти регионов России, Монголии и Испании готовы выявить самых метких и точных. Среди них наша сборная в составе 40 спортсменов, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Программа соревнований:
1 июля
08.30 - 13.00 - соревнование (группа 1-6);
13.15 - 13.45 - торжественное открытие соревнования;
14.00 - 18.30 - соревнование (группа 7-12).
2 июля
08.30 - 11.30 - соревнование (группа 7-12);
12.00 - 15.00 - соревнование (группа 1-6);
15.30 - 16.30 - дуэль;
17.00 - церемония награждения, торжественное закрытие турнира.
Возрастное ограничение 12+
Справка:
Action Air — это дисциплина практической стрельбы, в которой спортсмены выступают с пневматическим оружием, использующим в качестве снаряда пластиковые шары. В России дисциплина получила официальный статус лишь в 2014 году.
Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ примет международный турнир по практической стрельбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике стартовала подготовка к гала-концерту
Это касается и воздушного пункта пропуска в аэропорту Иркутска
Спортсменка вышла в полуфинал Европейских игр
Её начнут строить в Нижнеангарске через два года
Соберутся 100 стрелков из пяти регионов России, а также из Монголии и Испании
Балдан Бадматаров посмертно награждён орденом Мужества
Сейчас республика приступила к ускоренной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В банке обнаружили второе дно
Они объединяют более 200 родителей
Скоро приступят к асфальтированию дороги
Она одна такая на расстоянии в 70 километров
Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет
Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ
Произошло это в Прибайкальском районе
Иск подала районная прокуратура