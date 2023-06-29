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Улан-Удэ примет международный турнир по практической стрельбе

Улан-Удэ примет международный турнир по практической стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соберутся 100 стрелков из пяти регионов России, а также из Монголии и Испании

1 и 2 июня в Улан-Удэ состоится международный турнир по практической стрельбе «Байкал ActionАir – 2023». Он пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».

- Для Бурятии «Action Air» - относительно новая дисциплина в практической стрельбе, но, несмотря на это, порядка 100 стрелков из пяти регионов России, Монголии и Испании готовы выявить самых метких и точных. Среди них наша сборная в составе 40 спортсменов, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Программа соревнований:

1 июля
08.30 - 13.00 - соревнование (группа 1-6);
13.15 - 13.45 - торжественное открытие соревнования;
14.00 - 18.30 - соревнование (группа 7-12).

2 июля
08.30 - 11.30 - соревнование (группа 7-12);
12.00 - 15.00 - соревнование (группа 1-6);
15.30 - 16.30 - дуэль;
17.00 - церемония награждения, торжественное закрытие турнира.


Возрастное ограничение 12+

Справка:

Action Air — это дисциплина практической стрельбы, в которой спортсмены выступают с пневматическим оружием, использующим в качестве снаряда пластиковые шары. В России дисциплина получила официальный статус лишь в 2014 году.


Возрастное ограничение 12+

спорт практическая стрельба

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