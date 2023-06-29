В Бурятии простятся с погибшим на СВО старшим сержантом

Балдан Бадматаров посмертно награждён орденом Мужества



В пятницу, 30 июня, в Кяхтинском районе Бурятии простятся со старшим сержантом Бадматаровым Балданом Валерьевичем. Он погиб 18 июня в ходе СВО, сообщает «Кяхта-инфо».



Балдан Валерьевич родился в селе Усть-Киран 3 июня 1993 года, он был старшим ребёнком у родителей.



В 2010 году окончил Усть-Киранскую школу. В школьные годы становился чемпионом и призёром в соревнованиях по стрельбе из лука. После окончания школу поступил в БГУ.



В 2012 году отправился на срочную службу, которую прошёл в посёлке Домна Забайкальского края. За образцовое исполнение воинского долга, примерную дисциплину неоднократно поощрялся командованием части.



В 2016 году Балдан подписал контракт с войсковой частью в Кяхте. Был награждён медалью «Восток – 2018».



В начале января 2022 года вместе с сослуживцами выехал на российско-белорусские военные учения «Союзная решимость».



За время участия в боевых действиях в СВО награждён медалью Александра Суворова и медалью «За боевые отличия». Орденом Мужества награждён посмертно.



У Балдана остались отец, жена и две сестры.

