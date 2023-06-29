Более 4 тысяч жителей Бурятии переехали из аварийного жилья в новые квартиры

Сейчас республика приступила к ускоренной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда



4,1 тысяч человек переселено в Бурятии из аварийного жилья с начала реализации соответствующей федеральной программы, которая стартовала в республике в 2019 году. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем отчёте на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва.



Алексей Цыденов отметил, что республика приступила к ускоренной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За 2022 год расселено 1840 человек (747 семей) из 27,7 тысяч кв. метров аварийного жилья.



Кроме того, из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали, с 2018 по 2022 годы переселено 577 семей, из них в 2022 году – 90 семей.



Также в республике ведётся активная работа по достройке проблемных новостроек и восстановлению прав обманутых дольщиков. В 2022 году решены проблемы 695 дольщиков. Введено в эксплуатацию пять проблемных домов. Также, по одному из объектов произведены выплаты 141 дольщику. Всего с 2018 по 2022 годы восстановлены права 1771 дольщика. Уже в этом году в республике не должно остаться ни одного обманутого дольщика.



В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в республике благоустроено 116 общественных и 94 дворовых территории республики. За пять лет в Бурятии благоустройство проведено в 554 общественных и 852 дворовых территориях республики.



Кроме того, по дальневосточному проекту «1000 дворов» в республике благоустроено 247 дворовых территорий. В их числе самая большая дворовая территория в 113 микрорайоне Улан-Удэ площадью почти 6 тысяч квадратных метров.



