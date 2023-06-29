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В Забайкалье осуждённым пытались передать телефоны в банке с краской

В Забайкалье осуждённым пытались передать телефоны в банке с краской
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
В банке обнаружили второе дно

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 в Забайкальском крае изъяли сотовые телефоны и другие запрещённые предметы, предназначавшиеся осуждённым.

«Подарок» пыталась пронести женщина. Она предложила в качестве благотворительной помощи бесплатные лакокрасочные материалы. Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили в одной из банок тайник, а именно двойное дно. Оттуда изъяли четыре сотовых телефона, три USB-кабеля, три зарядных блока и наушники.

- При обнаружении запрещённых предметов сотрудником незамедлительно был составлен рапорт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю. 
осужденные

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