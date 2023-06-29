В Забайкалье осуждённым пытались передать телефоны в банке с краской

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

В банке обнаружили второе дно



Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 в Забайкальском крае изъяли сотовые телефоны и другие запрещённые предметы, предназначавшиеся осуждённым.



«Подарок» пыталась пронести женщина. Она предложила в качестве благотворительной помощи бесплатные лакокрасочные материалы. Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили в одной из банок тайник, а именно двойное дно. Оттуда изъяли четыре сотовых телефона, три USB-кабеля, три зарядных блока и наушники.



- При обнаружении запрещённых предметов сотрудником незамедлительно был составлен рапорт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

