В банке обнаружили второе дно
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 в Забайкальском крае изъяли сотовые телефоны и другие запрещённые предметы, предназначавшиеся осуждённым.
«Подарок» пыталась пронести женщина. Она предложила в качестве благотворительной помощи бесплатные лакокрасочные материалы. Во время досмотра сотрудники учреждения обнаружили в одной из банок тайник, а именно двойное дно. Оттуда изъяли четыре сотовых телефона, три USB-кабеля, три зарядных блока и наушники.
- При обнаружении запрещённых предметов сотрудником незамедлительно был составлен рапорт, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В Забайкалье осуждённым пытались передать телефоны в банке с краской
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