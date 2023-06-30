Иркутская аспирантка оценила экологические последствия ЧС в Бурятии

Наибольший вред природе в республике наносят техногенные и ландшафтные пожары



Аспирантка Иркутского национального исследовательского технического университета Александра Астраханцева успешно выступила с научным докладом, в котором оценила экологические последствия ЧС на техносферных объектах Бурятии. Государственная аттестационная комиссия рекомендовала автора к защите диссертации в Санкт-Петербурге.



Александра Астраханцева обучается в аспирантуре по специальности «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология нефтегазовой отрасли в горноперерабатывающей промышленности и металлургии»). В мае она успешно сдала госэкзамены, а в июне вышла на защиту НКР.



Работа нацелена на совершенствование механизма комплексного оценивания уровня рисков и экологических последствий ЧС. В качестве объекта исследования аспирантка выбрала Бурятию – регион с развитой индустриально-аграрной инфраструктурой, специфичным рельефом и климатом, разнообразной флорой и фауной. В республике действует свыше 50 промышленных предприятий в восьми ведущих отраслях экономики.



Говоря об актуальности темы исследования, Александра отметила, что в РФ отсутствуют единые методики оценки последствий для окружающей среды. В ходе работы она изучила отраслевое законодательство и статистику по ЧС в республике Бурятия. Как оказалось, наибольший вред природе наносят техногенные и ландшафтные пожары. Самый крупный ущерб был причинён огненной стихией в 2014 году. Он составил 0,57% от внутреннего регионального продукта (ВРП).



Также она выявила наиболее значимые экологические нагрузки, ранжировала техногенные и природные источники ЧС. Исследователь идентифицировала объекты экономики Бурятии по угрозам возникновения ЧС.



По её словам, главными источниками экологической опасности в соседней республике являются объекты автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта, химические и горнодобывающие предприятия. Особый «вклад» в загрязнение природы вносят компании, расположенные в Улан-Удэ, Селенгинске и Северобайкальске. В Тункинском районе преобладают техногенные происшествия, а в Заиграевском и Муйском районах часто происходят аварии на железной дороге, тепловых сетях зимой. Кабанский район лидирует по числу горящих торфяников и отрыву прибрежных льдов Байкала. Баргузинская долина подвержена сильным землетрясениями, дождям и снегопадам.



- В данной работе впервые по отношению к Бурятии мы применили алгоритмы оценки ЧС в административно-территориальных образованиях, - сказала автор.



Александра усовершенствовала математическую формулу, позволяющую выражать коэффициенты плотности уничтоженной древесины и коэффициент пустотности лесных и других массивов. Также аспирантка создаёт цифровую модель управления неучтённой экологической нагрузкой на основе ранжирования чрезвычайных ситуаций. Это позволяет на основе риск-ориентированного подхода принять алгоритм эффективные административные решения для управления конкретными территориями.



В НКР описаны начальная часть цифровой модели, которая будет завершена при выходе на защиту диссертации. Александра предложила расчётную задачу, адаптированую к авторской методике оценки экологических последствий ЧС. Интерфейс программы позволяет вести учёт статистики по ЧС. Базу данных можно анализировать и пополнять.



По мнению экспертов, автор заслуживает оценки «отлично». Ей также рекомендовали защищаться в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



