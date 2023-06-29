Они объединяют более 200 родителей
В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей, которые объединяют 237 родителей. Это место встреч, где каждый может проконсультироваться и пообщаться в неформальной обстановке с опытными усыновителями и опекунами (попечителями), а также с приглашёнными специалистами.
- В клуб могут приходить и замещающие родители, у которых возникают проблемы или непонимание в семье, у только что созданных семей появляется возможность почерпнуть опыт других родителей по вопросам адаптации ребёнка и взрослых членов семьи, - рассказала директор Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Галина Кочетова. – Так, например, одна чета в клубе совсем недавно. В их семье шестеро детей, четверо из которых приёмные. Признаются, с проявлением братишек и сестренок жить стало веселее, - говорит Галина.
Работа клуба замещающих семей в Заиграевском районе включает в себя три основных направления - досуговое, информационно-просветительское, образовательно-психолого-педагогическое.
- Не обходится в приёмных семьях и без трудностей. О них в клубе замещающих родителей учат говорить вслух. Для этого мы проводим круглые столы, тренинги и индивидуальные консультации, на которых стараемся максимально создать условия для общения и совместного решения волнующих вопросов по воспитанию детей, - рассказали участники другого клуба «Домовенок», который действует на базе Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей
Общество, Фото:
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