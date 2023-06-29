29 июня

28 июня

Популярное

В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей

В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Они объединяют более 200 родителей

В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей, которые объединяют 237 родителей. Это место встреч, где каждый может проконсультироваться и пообщаться в неформальной обстановке с опытными усыновителями и опекунами (попечителями), а также с приглашёнными специалистами.

- В клуб могут приходить и замещающие родители, у которых возникают проблемы или непонимание в семье, у только что созданных семей появляется возможность почерпнуть опыт других родителей по вопросам адаптации ребёнка и взрослых членов семьи, - рассказала директор Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Галина Кочетова. – Так, например, одна чета в клубе совсем недавно. В их семье шестеро детей, четверо из которых приёмные. Признаются, с проявлением братишек и сестренок жить стало веселее, - говорит Галина.

Работа клуба замещающих семей в Заиграевском районе включает в себя три основных направления - досуговое, информационно-просветительское, образовательно-психолого-педагогическое.

- Не обходится в приёмных семьях и без трудностей. О них в клубе замещающих родителей учат говорить вслух. Для этого мы проводим круглые столы, тренинги и индивидуальные консультации, на которых стараемся максимально создать условия для общения и совместного решения волнующих вопросов по воспитанию детей, - рассказали участники другого клуба «Домовенок», который действует на базе Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
приемные семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 4 тысяч жителей Бурятии переехали из аварийного жилья в новые квартиры
Более 4 тысяч жителей Бурятии переехали из аварийного жилья в новые квартиры
Общество, 29.06.2023
Сейчас республика приступила к ускоренной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей
В Бурятии работает 16 клубов замещающих семей
Общество, 29.06.2023
Они объединяют более 200 родителей
В Улан-Удэ возле КДЦ «Рассвет» заасфальтировали новый тротуар
Общество, 29.06.2023
Скоро приступят к асфальтированию дороги
На Байкале сняли на видео медведицу с тремя медвежатами
На Байкале сняли на видео медведицу с тремя медвежатами
Общество, 29.06.2023
Она одна такая на расстоянии в 70 километров
В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
Общество, 29.06.2023
Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет
В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов
В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов
Общество, 29.06.2023
Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ
В Бурятии медведя заметили возле села
В Бурятии медведя заметили возле села
Общество, 29.06.2023
Произошло это в Прибайкальском районе
Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
Общество, 29.06.2023
Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия
В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором
В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором
Общество, 29.06.2023
У регоператора нет средств на уборку отходов, которые оставляют после себя отдыхающие
В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
Общество, 29.06.2023
ДАПП в Тунке не будет работать пять дней
В Улан-Удэ после дождей смывает всё благоустройство
В Улан-Удэ после дождей смывает всё благоустройство
Общество, 29.06.2023
В столице Бурятии катастрофически не хватает ливнёвок
Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Общество, 29.06.2023
Инициативу, предложенную главой Бурятии, представили на всероссийском форуме
Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Общество, 29.06.2023
С июля туда запустят новый автобус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^