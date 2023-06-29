Боксана из Бурятии отобралась на Олимпиаду в Париже





Справка «Байкал-Dailу»:



Наталья Шадрина уроженка села Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В детстве занималась различными видами спорта – баскетболом, волейболом, теннисом. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет. И всего через месяц выиграла первый юношеский турнир «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.



В 2009 году выиграла первенство Сибирского федерального округа, спустя год стала второй на Кубке России. В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и была включена в состав национальной сборной. С тех пор не раз выигрывала медали чемпионатов России и различных турниров, в том числе международного уровня. В 2019 году стала чемпионкой страны.



Отобралась на чемпионат мира-2019 года, который проходил в Улан-Удэ. Была назначена капитаном сборной России. На том ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Поданный сборной России протест на результат не был принят к рассмотрению.



Ранее перешла в национальную сборную Сербии. Уже под флагом этой страны выступила на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Стамбуле. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.



В марте 2023 года также выступала на чемпионате мира в Индии, где дошла до четвертьфинала.



В польском городе Краков продолжаются III Европейские игры. Уроженка Селенгинского района Бурятии, представительница спортивного клуба «Номто» Наталья Шадрина выступает за Сербию.В 1/8 финала Наталья одержала победу над итальянкой Алессией Мессиано, а в 1/4 финала перебоксировала хорватку Сару Берам.В борьбе за выход в финал Шадриной будет противостоять турецкая спортсменка Гизем Ёзер. Их поединок состоится завтра, 30 июня. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».Кроме этого, участники 1/2 финала гарантируют себе путёвку на олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.- Как говорится, с места событий, - произнесла кандидат на медаль Олимпийских игр-2024 Наталья Шадрина, демонстрируя путёвку на главные соревнования планеты.