Успешно выступили юные воспитанники спортивной школы №8 г. Улан-Удэ
23 июня в Томской области завершился финальный тур этапа кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Мемориал В.А. Дохленко». Всего в турнире приняло участие 177 человек.
Воспитанники спортивной школы №8 города Улан-Удэ возвратились в Бурятию с тремя золотыми медалями. В группе девочек до 13 лет уверенную победу с результатом 8 очков из 9 одержала Татьяна И. В группе девочек до 11 лет победила Сэлмэг Т. (7,5 очков из 9). А в группе мальчики до 9 лет первенствовал Баир И. (7,5 очков из 9). Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они будут сотрудничать в области науки, образования, обмена студентами и преподавателями
Успешно выступили юные воспитанники спортивной школы №8 г. Улан-Удэ
Начат отбор заявок от композиторов для участия в звуковой лаборатории
Районный праздник состоялся в Турунтаево
Она изготовлена для мемориального комплекса
Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ
Дополнительные требования к содержанию домашних животных вступят в силу в июле
Стартовал конкурс агроэкологических объединений республики
Штрафы могут достигать 100 тысяч рублей
В республике стартовала подготовка к гала-концерту
Это касается и воздушного пункта пропуска в аэропорту Иркутска
Спортсменка вышла в полуфинал Европейских игр
Её начнут строить в Нижнеангарске через два года
Приедут гости из Монголии, Узбекистана и Москвы, а также Владивостока, Элисты
Правительство утвердило постановление о беззаявительном порядке назначения надбавок к пенсии