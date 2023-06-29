Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России

Общество, Фото: федерация шахмат РБ

Успешно выступили юные воспитанники спортивной школы №8 г. Улан-Удэ



23 июня в Томской области завершился финальный тур этапа кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Мемориал В.А. Дохленко». Всего в турнире приняло участие 177 человек.



Воспитанники спортивной школы №8 города Улан-Удэ возвратились в Бурятию с тремя золотыми медалями. В группе девочек до 13 лет уверенную победу с результатом 8 очков из 9 одержала Татьяна И. В группе девочек до 11 лет победила Сэлмэг Т. (7,5 очков из 9). А в группе мальчики до 9 лет первенствовал Баир И. (7,5 очков из 9). Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

