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В Улан-Удэ возле КДЦ «Рассвет» заасфальтировали новый тротуар

Общество, 
Скоро приступят к асфальтированию дороги

В Улан-Удэ возле КДЦ «Рассвет» заасфальтировали новый тротуар. В ближайшие дни дорожники приступят к асфальтированию проезжей части на улице Краснодонская.

 

Участок протяжённостью 780 метров ремонтирует подрядная организация «Структура», сообщили в мэрии.

Дорожники демонтировали старые и установили новые бортовые камни, провели отсыпку, и обустроили тротуар. Срок завершения работ – 1 сентября.

Также в Загорске идёт ремонт дорог по улицам Севастопольская, дороги от ул. Северо-Восточная до ул. Камова, Туполева и Яковлева и по улице Гастелло. 
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