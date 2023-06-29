Скоро приступят к асфальтированию дороги
В Улан-Удэ возле КДЦ «Рассвет» заасфальтировали новый тротуар. В ближайшие дни дорожники приступят к асфальтированию проезжей части на улице Краснодонская.
Участок протяжённостью 780 метров ремонтирует подрядная организация «Структура», сообщили в мэрии.
Дорожники демонтировали старые и установили новые бортовые камни, провели отсыпку, и обустроили тротуар. Срок завершения работ – 1 сентября.
Также в Загорске идёт ремонт дорог по улицам Севастопольская, дороги от ул. Северо-Восточная до ул. Камова, Туполева и Яковлева и по улице Гастелло.
Скоро приступят к асфальтированию дороги
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