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На Байкале сняли на видео медведицу с тремя медвежатами

На Байкале сняли на видео медведицу с тремя медвежатами
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Она одна такая на расстоянии в 70 километров

Многодетная мама-медведица и трое её детёнышей попали в объектив беспилотного летательного аппарата в Прибайкальском национальном парке. Видео было снято на Кругобайкальской железной дороге, неподалёку от посёлка Байкал, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Эту медведица с тремя медвежатами учёные «взяли на карандаш» во время проведения учётных работ по бурому медведю на КБЖД в этом году. Самка примечательна светлым окрасом и количеством детёнышей - она одна такая на отрезке почти в 70 километров. Обычно у самок один-два медвежонка.

В июне медведицы и их потомство вынуждены много двигаться в поисках пищи. Калорийной мало, поэтому они питаются в основном растительной пищей: молодой травой, корешками, могут перекусить цветами или муравьями. Малыши ещё сосут молоко и учатся у мамы, что и где из съестного можно найти. «Праздник желудка» у медведей наступит в конце лета – когда появятся ягоды и орехи.

Байкал медведь дикие животные

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