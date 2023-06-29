В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ



28 июня в Улан-Удэ прошли соревнования по плаванию в спартакиаде на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Лаптева. Всего участвовало 10 подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии.



- В течение года пожарно-спасательные подразделения соревнуются в различных видах спорта на призы Поликарпа Агаповича. Заслуженный работник физической культуры республики отстаивал честь не только общества «Динамо», но и пожарной охраны на республиканских и всесоюзных соревнованиях, - сообщили в пресс-службе ведомства.



По итогам состязаний лучшими пловцами стали пожарные из пожарно-спасательной части № 2. Второе место у сборной команды Главного управления, третье – ПСЧ № 56.



Всем командам вручены дипломы, а команде-победителю – переходящий кубок.

