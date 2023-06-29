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В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов

В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ

28 июня в Улан-Удэ прошли соревнования по плаванию в спартакиаде на кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Лаптева. Всего участвовало 10 подразделений Главного управления МЧС России по Бурятии.

- В течение года пожарно-спасательные подразделения соревнуются в различных видах спорта на призы Поликарпа Агаповича. Заслуженный работник физической культуры республики отстаивал честь не только общества «Динамо», но и пожарной охраны на республиканских и всесоюзных соревнованиях, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам состязаний лучшими пловцами стали пожарные из пожарно-спасательной части № 2. Второе место у сборной команды Главного управления, третье – ПСЧ № 56.

Всем командам вручены дипломы, а команде-победителю – переходящий кубок.
пожарные плавание спорт

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