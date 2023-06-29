Произошло это в Прибайкальском районе
В Прибайкальском районе Бурятии зафиксирован очередной выход медведя к людям. Косолапого увидели в ночь на 29 июня около села Бурдуково на реке Селенга, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях хозяин тайги бродил возле детского лагеря «Восход» в Баунтовском районе. Обеспокоенные родители просили принять меры по охране учреждения. Директор заверила, что при обнаружении медведя сотрудники обратятся в Бурприроднадзор.
В Бурятии начали принимать меры по регулированию численности медведей. В этом году добыли уже двух зверей в Северо-Байкальском районе.
В Бурятии медведя заметили возле села
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет
Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ
Произошло это в Прибайкальском районе
Иск подала районная прокуратура
Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия
У регоператора нет средств на уборку отходов, которые оставляют после себя отдыхающие
ДАПП в Тунке не будет работать пять дней
В столице Бурятии катастрофически не хватает ливнёвок
Инициативу, предложенную главой Бурятии, представили на всероссийском форуме
С июля туда запустят новый автобус
Его жизнь оборвалась на спецоперации ещё в феврале
Разгуливающие по улицам бурёнки занимаются настоящим вредительством
Траву скосили уже на 57 улицах в Железнодорожном районе
Вес малыша превысил четыре с половиной килограмма
Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт»