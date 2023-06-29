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В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором

В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
У регоператора нет средств на уборку отходов, которые оставляют после себя отдыхающие

В Бурятии проходит последняя, 30-я сессия Народного Хурала шестого созыва. В рамках часа заявлений депутат Дмитрий Дружинин, который является генеральным директором компании «ЭкоАльянс» (региональный оператор по обращению с ТКО), поднял вопрос об уборке мусора в популярных местах отдыха. Речь, в частности, о Байкале и озёрах Щучье и Гусиное.

По словам Дружинина, за последние пять лет турпоток в Бурятии возрос более чем вдвое. Только в 2022 году республику, по официальным данным, посетило свыше 490 тысяч человек.
 
- Представьте, какой огромный объём мусора производит этот поток. Но нормального решения по вывозу нет. Этот вопрос возникает каждый летний сезон, – подчеркнул Дмитрий Дружинин.

Уборку отходов, которые остаются после туристов, нельзя включить в тариф, иначе за это придётся платить населению. Если в Кабанском районе вне турсезона вывозят примерно 10 тысяч кубометров – и регоператор с этим справляется – то с наступлением лета объём увеличивается на треть и вся нагрузка, в том числе – финансовая, ложится на «ЭкоАльянс».
 
- Приходится отвлекать дополнительные единиц техники для решения проблемы, – пояснил директор компании.
 
Он предложил ввести в республике туристический сбор или же выделить средства на эти цели и провести торги, иначе «проблема с уборкой побережья никогда не решится».

- Регоператор не претендует на эти средства. Мы даже не собираемся участвовать в торгах. Эту работу может выполнять любая компания с соответствующей лицензией, которая снимет нагрузку с оператора, – добавил Дмитрий Дружинин.
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