В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором

У регоператора нет средств на уборку отходов, которые оставляют после себя отдыхающие







По словам Дружинина, за последние пять лет турпоток в Бурятии возрос более чем вдвое. Только в 2022 году республику, по официальным данным, посетило свыше 490 тысяч человек.



- Представьте, какой огромный объём мусора производит этот поток. Но нормального решения по вывозу нет. Этот вопрос возникает каждый летний сезон, – подчеркнул Дмитрий Дружинин.



Уборку отходов, которые остаются после туристов, нельзя включить в тариф, иначе за это придётся платить населению. Если в Кабанском районе вне турсезона вывозят примерно 10 тысяч кубометров – и регоператор с этим справляется – то с наступлением лета объём увеличивается на треть и вся нагрузка, в том числе – финансовая, ложится на «ЭкоАльянс».



- Приходится отвлекать дополнительные единиц техники для решения проблемы, – пояснил директор компании.



Он предложил ввести в республике туристический сбор или же выделить средства на эти цели и провести торги, иначе «проблема с уборкой побережья никогда не решится».



- Регоператор не претендует на эти средства. Мы даже не собираемся участвовать в торгах. Эту работу может выполнять любая компания с соответствующей лицензией, которая снимет нагрузку с оператора, – добавил Дмитрий Дружинин.

В Бурятии проходит последняя, 30-я сессия Народного Хурала шестого созыва. В рамках часа заявлений депутат Дмитрий Дружинин, который является генеральным директором компании «ЭкоАльянс» (региональный оператор по обращению с ТКО), поднял вопрос об уборке мусора в популярных местах отдыха. Речь, в частности, о Байкале и озёрах Щучье и Гусиное.