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Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»

Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»
Общество,  Фото:ЦФМР Улан-Удэ
В республике стартовала подготовка к гала-концерту

В Бурятии на республиканском культурно-спортивном празднике «Наадан-Сурхарбаан» в этом году впервые проведут конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана». Для участниц со всего региона уже началась творческая подготовка. Они проходят мастер-классы по народной и современной хореографии, сценическому движению, вокалу, изучают народные традиции. Встречу с девушками провела Дарима Николаева, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории народной художественной культуры ВСГИК. Она рассказала о роли девушки в традиционной культуре разных народов, сообщает пресс-служба РЦНТ. Кроме этого, участницы конкурса стали героинями телевизионного реалити-шоу.

28 июня на центральном стадионе Улан-Удэ инструкторы по спорту городского центра физкультурно-массовой работы приняли нормы ГТО у участниц конкурса красоты. Девушки сдали нормативы в беге на 60 метров, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, наклоне вперёд на гимнастической скамье, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лёжа на спине.

Гала-концерт конкурса (6+) состоится 6 июля в Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева. Апофеозом события станет вручение короны победительнице конкурса – самой красивой и талантливой девушке республики. Эксклюзивное ювелирное украшение изготовил известный ювелир Владимир Табитуев. Вход на мероприятие бесплатный.

На сайте республиканского центра народного творчества можно будет проголосовать за понравившуюся Дангину с 1 июля.

Возрастное ограничение: 6+.
Сурхарбан Бурятия Улан-Удэ конкурс красоты Дангина

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