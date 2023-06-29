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На Байкале разобьют волонтёрский лагерь

На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники уберут территорию и установят природоохранные таблички и камеры

С 10 по 15 июля в Бурятии будет организован волонтёрский лагерь «Чистый Байкал». Его проведут на берегу озера Байкал, в селе Усть-Баргузин. Цель мероприятия: очищение от мусора и защита природных территорий озера.

Принять участие могут экоактивисты, эколидеры, эксперты и неравнодушные граждане с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Байкала. Лагерь также может быть интересен и полезен для тех, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды. Возраст участников: 18+. Количество мест ограничено.

В программе:
1. Уборка прибрежных и других локаций близ озера Байкал.
2. Установка креативных табличек и камер для защиты очищенных природных территорий.
3. Знакомство с местной культурой, традициями и национальной кухней Бурятии.
4. Мини-форсайт для решения экологических задач Бурятии.
5. Социальный эксперимент и экологический перфоманс.

По окончании лагеря участники получат сертификаты, сообщает АНО «Центр чистой природы».

Возрастное ограничение: 18+.
Байкал Бурятия природоохранная деятельность волонтеры уборка мусора

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