Участники уберут территорию и установят природоохранные таблички и камеры
С 10 по 15 июля в Бурятии будет организован волонтёрский лагерь «Чистый Байкал». Его проведут на берегу озера Байкал, в селе Усть-Баргузин. Цель мероприятия: очищение от мусора и защита природных территорий озера.
Принять участие могут экоактивисты, эколидеры, эксперты и неравнодушные граждане с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Байкала. Лагерь также может быть интересен и полезен для тех, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды. Возраст участников: 18+. Количество мест ограничено.
В программе:
1. Уборка прибрежных и других локаций близ озера Байкал.
2. Установка креативных табличек и камер для защиты очищенных природных территорий.
3. Знакомство с местной культурой, традициями и национальной кухней Бурятии.
4. Мини-форсайт для решения экологических задач Бурятии.
5. Социальный эксперимент и экологический перфоманс.
По окончании лагеря участники получат сертификаты, сообщает АНО «Центр чистой природы».
Возрастное ограничение: 18+.
На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
Общество, Фото:
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