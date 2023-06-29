На Байкале разобьют волонтёрский лагерь

Участники уберут территорию и установят природоохранные таблички и камеры



С 10 по 15 июля в Бурятии будет организован волонтёрский лагерь «Чистый Байкал». Его проведут на берегу озера Байкал, в селе Усть-Баргузин. Цель мероприятия: очищение от мусора и защита природных территорий озера.



Принять участие могут экоактивисты, эколидеры, эксперты и неравнодушные граждане с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Байкала. Лагерь также может быть интересен и полезен для тех, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды. Возраст участников: 18+. Количество мест ограничено.



В программе:

1. Уборка прибрежных и других локаций близ озера Байкал.

2. Установка креативных табличек и камер для защиты очищенных природных территорий.

3. Знакомство с местной культурой, традициями и национальной кухней Бурятии.

4. Мини-форсайт для решения экологических задач Бурятии.

5. Социальный эксперимент и экологический перфоманс.



По окончании лагеря участники получат сертификаты, сообщает АНО «Центр чистой природы».



Возрастное ограничение: 18+.

