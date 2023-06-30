Поручение вице-премьера России по отстрелу нерпы на Байкале пока осталось невыполненным

Решить вопрос нужно было до 25 мая

«Байкал-Daily» сообщал, что вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко 4 апреля утвердила перечень поручений по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Поручения так же давались по результатам визита вице-премьера на Большереченский рыбоводный завод в Бурятии 2 марта 2023 года.

До 25 мая учёные, а также другие структуры должны были в числе других поручений Абрамченко проанализировать возможные негативные последствия увеличения численности байкальской нерпы. Кроме того, нужно было «рассмотреть необходимость и механизмы регулирования численности нерпы».

До сих пор никаких новостей о рекомендациях ни из одного заинтересованного органа не поступало.

- Пока решения по вопросу сокращения популяции нерпы на Байкале нет, - сообщила ещё в начале июня «Байкал-Daily» Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии Бурятии. - Но работа в соответствии с апрельскими поручениями заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко идёт. Учёные работают.

По данным «Байкал-Daily» какой-либо формальной ответственности за срыв сроков исполнения поручений правительства не существует. И, кстати, это касается и поручений президента России.

Впрочем, факты срыва сроков в последующем могут стать одним из поводом для отставки тех или иных сотрудников государственных организаций. В нашем случае это Росрыболовство, Минприроды России, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и Сибирское отделение Российской академии наук. Именно этим структурам Виктория Абрамченко поручала определиться с тем, нужно ли сокращать численность нерпы или нет.

Доктор биологических наук Александр Ананин, начальник отдела науки «Заповедного Подлеморья», например, считает, что проблемы с излишней численностью байкальского эндемика, собственно, и не существует.