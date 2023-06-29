В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

ДАПП в Тунке не будет работать пять дней



В пограничном управлении ФСБ России по Бурятии предупредили, что в течение пяти дней – с 11 по 15 июля включительно – в двухстороннем автомобильном пункте пропуска (ДАПП) «Монды» в Тункинском районе не будет осуществляться пропуск лиц и транспортных средств.



Пересечь государственную границу в этот период по-прежнему можно через МАПП «Кяхта», железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск.