Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища



В субботу, 1 июля, в столице Бурятии появится регулярный кольцевой маршрут до кладбища «Южное». Автобус под № 26 будет в будни и выходные отправляться с остановки «20А квартал» через Богатырский мост, проспект Строителей, улицы Калашникова, Жердева и Шумяцкого в 8:00, 9:15, 10:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30 и 17:45, а обратно (через Мелькомбинат) – в 8:40, 9:55, 11:10, 13:25, 14:40, 15:55, 17:10 и 18:30.











Там добавили, что возможны отклонения от графика, учитывая наличие регулируемого железнодорожного переезда на улице Пищевая. На маршруте № 26 будет действовать пересадочный тариф. С расписанием можно ознакомиться на сайте autobus03.ru или позвонив на номер 8 (3012) 44-72-10.





В МУП «Городские маршруты» рассказали, что последний рейс из 20а – в 17:45 – завершается в районе остановки «Пожарная часть» в микрорайоне «Импульс», то есть не доезжая до «Южного», а в обратном направлении – оттуда же, а не с самого кладбища.- Всего в день по этому маршруту будет выполняться 7 полных круговых рейсов (до кладбища) и один неполный – до «Импульса», – подчеркнули в МУП.