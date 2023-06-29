В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО



В четверг, 29 июня, в Бурятии простятся с 22-летним Сергеем Рожковским, который ещё 13 февраля погиб на специальной военной операции. Панихида по нему пройдёт около здания районной администрации в селе Иволгинск, сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».



Сергей родился в селе Верхняя Куэнга соседнего Забайкалья 20 сентября 2000 года. Учился в Тапхарской школе в Иволгинском районе и после её окончания поступил в колледж традиционных искусств народов Забайкалья в районном центре.



В 2019-ом ушёл в армию. Служил во Владивостоке.



Затем вернулся в Иволгинск и работал в строительной организации. В сентябре наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Он погиб под Угледаром.