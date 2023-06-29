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В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО

В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Его жизнь оборвалась на спецоперации ещё в феврале

В четверг, 29 июня, в Бурятии простятся с 22-летним Сергеем Рожковским, который ещё 13 февраля погиб на специальной военной операции. Панихида по нему пройдёт около здания районной администрации в селе Иволгинск, сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».

Сергей родился в селе Верхняя Куэнга соседнего Забайкалья 20 сентября 2000 года. Учился в Тапхарской школе в Иволгинском районе и после её окончания поступил в колледж традиционных искусств народов Забайкалья в районном центре.
 
В 2019-ом ушёл в армию. Служил во Владивостоке.

Затем вернулся в Иволгинск и работал в строительной организации. В сентябре наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Он погиб под Угледаром.
смерть

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