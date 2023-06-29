В столице Бурятии продолжается борьба с лишней растительностью



В Улан-Удэ продолжают избавляться от травостоя. В Железнодорожном районе уже охватили площадь в 442 400 квадратных метров. Лишнюю растительность убрали на 57 улицах и нескольких общественных территориях. Это скверы «Радуга», имени В. И. Ленина, 60-летия Победы, Пушкина, Пограничников и «Школьный», бульвар «Сиреневый» и площадь Славы.



Следить за порядком около зданий должны их собственники. За невыполнение минимального перечня работ по содержанию прилегающих территорий грозят штрафы, предупредили в администрации Улан-Удэ. Для физических лиц их размер колеблется от 2 до 3 тысяч, для должностных – от 5 до 10, а для юридических – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.